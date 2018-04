Chiude per un giorno i negozi in Usa per formazione... -2

New York, 17 apr. - In tutto saranno 175.000 i dipendenti che parteciperanno ai corsi di formazione in oltre 8.000 punti vendita americani. Giovedì scorso i due afroamericani stavano aspettando un amico all'interno del negozio, quando uno dei dipendenti ha deciso di chiamare la polizia dopo che non avevano voluto andarsene.

L'episodio è stato molto seguito in tutto il Paese, con diverse proteste fuori dai negozi per tutto il fine settimana. Questo ha spinto l'a.d. a scusarsi pubblicamente e a decidere di organizzare i corsi.