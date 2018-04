Re David (Fiom): Con Fim e Uilm nuova strada è possibile

Torino, 17 apr. - "Siamo naturalmente molto interessati ad aprire una nuova strada in Fca, ma bisogna eliminare le sanzioni, portare il salario almeno a livello del contratto nazionale, restituire un ruolo contrattuale alle rsu e dare peso al voto dei lavoratori sugli accordi". Così il segretario generale della Fiom Francesca Re David, a margine del congresso nazionale Uilm di Torino, replica al leader della Uilm, Rocco Palombella che invita la Fiom a presentare una piattaforma comune per il rinnovo del contratto Fca. "Se come Fiom, Fim e Uilm ci mettiamo insieme - ha aggiunto Re David - abbiamo la maggioranza assoluta in Fca e Cnh per cambiare le cose che non vanno, e ce ne sono visto che c'è cassa integrazione e mancano nuovi modelli". "Fim e Uilm dicano che il tavolo deve essere unitario anche con piattaforme diverse - ha concluso la leader della Fiom - un accordo si può costruire anche in corso d'opera com'è stato per il contratto nazionale dei metalmeccanici".