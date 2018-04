Governo,Salvini: finora sono stato zen ma sto perdendo pazienza

Roma, 17 apr. - Matteo Salvini sta "perdendo la pazienza" anche se finora è stato "zen" e se non nasce il governo centrodestra-M5s "tanto vale tornare a votare". Il leader della Lega lo ha detto in una intervista a 'Di martedì' che andrà in onda questa sera. "Mi sono scoperto molto zen Io vorrei semplicemente fare quello che non si è fatto negli ultimi anni, dare un governo agli italiani in base al voto degli italiani. Se vuoi fare un governo che rispecchia il voto degli italiani devi mettere allo stesso tavolo il centrodestra e i 5 stelle".

Ha aggiunto Salvini: "Qual è il problema: Di Maio dice 'o comando io o non se ne fa niente, se c'è quello là no nci sono io'. E allora dall'altra parte dicono: no, siccome quello dice che io sono brutto e cattivo io non lo voglio vedere'. Io sto quasi perdendo la pazienza, o si fa questo governo o tanto vale tornare a votare".