Chiude per un giorno i negozi in Usa per formazione antirazzismo

New York, 17 apr. - Dopo l'arresto di due afroamericani in una caffetteria di Starbucks a Philadelphia, il gruppo di Seattle ha deciso di dare un segnale molto forte: chiuderà tutti i suoi bar per un intero pomeriggio, il 29 maggio, per fare formazione contro i pregiudizi razziali ai suoi dipendenti.

Poco dopo l'arresto - un dipendente aveva chiamato la polizia perché i due uomini volevano usare il bagno e si erano seduti senza avere consumato - l'amministratore delegato di Starbucks, Kevin Johnson, si era scusato pubblicamente, sostenendo che avrebbe preso provvedimenti. Oggi Johnson ha incontrato personalmente i due uomini per scusarsi per il modo in cui sono stati trattati. In questo momento a Wall Street il titolo del gruppo sale dello 0,73% a quota 59,86 dollari.