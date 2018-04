Mps vara nuova struttura con ricambio linea manageriale

Roma, 17 apr. - Banca Monte dei Paschi di Siena vara una nuova struttura organizzativa con un ricambio della linea manageriale nell`ottica di un progressivo rinnovamento generazionale e della valorizzazione delle risorse interne.

"Ringrazio a nome personale e di tutto il cda - afferma l'ad Marco Morelli -i manager che a breve lasceranno la Banca per l`eccezionale contributo fornito in una fase difficile, caratterizzata da operazioni di natura straordinaria e di alta complessità. A loro va tutta la nostra riconoscenza per il lavoro svolto con dedizione e professionalità in questi anni. Il loro impegno costante ha permesso, insieme al senso di responsabilità di tutti i colleghi del Gruppo, di avviare un Piano di Ristrutturazione intenso e sfidante. La scelta dei nuovi manager, che hanno saputo dimostrare grandi competenze e spiccate capacità di gestione nei rispettivi ambiti, va nella logica della valorizzazione di risorse interne e del ricambio generazionale avviato dell`azienda. Sono certo che sapranno interpretare al meglio il loro ruolo e che contribuiranno con nuove idee e nuovi stimoli al rilancio di Mps".

