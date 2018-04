Ecuador: due nuovi rapimenti al confine con la Colombia

Quito, 17 apr. - Il governo equadoregno ha annunciato il rapimento di altre due persone alla sua frontiera con la Colombia, dicendo di aver ricevuto un video dai rapitori, gli stessi che hanno ucciso di recente due giornalisti e un autista del giornale El Comercio. "Tramite il canale di comunicazione con Guacho (il capo dei rapitori, ndr), abbiamo ricevuto nella notte di ieri la notizia di un nuovo rapimento di due cittadini", ha annunciato il ministro dell'Interno Cesar Navas.

Guacho, leader del Fronte Oliver Sinisterra, gruppo dissidente delle Farc sospettato di aver intensificato gli attacchi alla frontiera negli ultimi mesi, ha annunciato il sequestro di una coppia, di cui non si conosce l'identità e la nazionalità, tramite "un video che prova che sono ancora in vita", ha precisato il ministro. Nel video, diffuso dal governo, si vedono un uomo e una donna di una quarantina d'anni, ammanettati e circordati da due uomini armati in uniforme militare. Gli ostaggi chiedono al presidente Lenin Moreno di aiutarli affinché non siano uccisi come i giornalisti di El Comercio.