Damiano: bene Martina, sue proposte sono passo avanti

Roma, 17 apr. - "Martina ha avanzato tre proposte del Pd per l'azione di Governo: è un passo avanti che ci consente di iniziare un discussione di merito e di tradurre finalmente in pratica l'affermazione che 'non stiamo sull'Aventino'". Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico.

"Sui contenuti proposti da Martina - continua - che condivido, due considerazioni: se si è favorevoli all'accordo stipulato da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria sugli assetti contrattuali e sulla rappresentatività, non si può pensare di introdurre il salario legale in modo indifferenziato e universale: bisogna precisare che si tratta di applicarlo a coloro che non hanno un contratto di lavoro ma che, ad esempio, svolgono i lavori occasionali della gig economy. In secondo luogo, suggeriamo di non trascurare il tema della previdenza al fine di proseguire l'opera di correzione della legge Fornero iniziata nella scorsa legislatura (20 miliardi recuperati) e per introdurre la pensione contributiva di garanzia per i giovani".

"Se vogliamo recuperare un po' di equità sociale questi sono i temi, accanto a quello della povertà", conclude.