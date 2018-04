Meloni: Di Maio vuole poltrona premier, il resto non gli interessa

Roma, 17 apr. - "Rimango colpita dall'utilizzo dei termini da parte di Di Maio. La politica dei due forni ci riporta in pieno alla Prima Repubblica. Non mi piace la politica dei due forni, la fanno quei partiti che vogliono solo mantenere la poltrona. In effetti tutta la strategia del M5s è mettere Di Maio sulla poltrona di premier, il resto non gli interessa. Ma per far fare il premier a Di Maio bisogna non rispettare la volontà degli elettori italiani". Lo ha detto Giorgia Meloni, deputata e leader di Fratelli d'Italia, a Zapping su Rai Radio 1.