Macron: Siria senza domani se lasciata a sporco lavoro Assad-2

Bruxelles, 17 apr. - "Allora, molto precisamente, perché in questo campo come in altri non sono tollerate approssimazioni: noi siamo impegnati - ha proseguito Macron - in una coalizione internazionale diplomatica e militare che lotta contro chi? Contro l'Isis, contro i gruppi terroristici islamisti che ci hanno attaccato e che hanno fatto centinaia di morti nei nostri paesi. Questa guerra è legittima, ha un quadro (legale, ndr) e siamo pienamente implicati in essa. E'la sola guerra che conduciamo oggi in Siria".

"Ma - ha puntualizzato il presidente francese - c'è una guerra parallela, quella che conduce Bashar el Assad contro il popolo siriano e i suoi oppositori da sette anni. Noi non abbiamo dichiarato la guerra a Bashar al Assad, e gli interventi di qualche giorno fa non hanno cambiato nulla a questo. Ma noi abbiamo fatto un lavoro costante a livello diplomatico e umanitario per fare il nostro dovere e difendere i nostri valori". (Segue)