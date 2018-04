Tim, ancora in corso processo cessione partecipazione in Persidera

Roma, 17 apr. - E' ancora in corso il processo di cessione della partecipazione in Persidera da parte di Tim dopo che il socio di minoranza Gedi aveva bocciato l'offerta presentata da Rai Way-F2i. E' quanto si legge nella integrazione alla relazione sulla gestione di Tim su richiesta della Consob.

Nella integrazione si legge che come deciso dal cda di Tim, le iniziative assunte dall`amministratore delegato, in coordinamento con il Trustee, si sono indirizzate, verificata l`indisponibilità del socio di minoranza a cedere la sua partecipazione (rendendo così l`offerta di Rai Way - F2i non procedibile), a tentare una revisione al rialzo dell`offerta pervenuta, ovvero verificare l`esistenza di ulteriori offerte da parte di altri investitori.

"Il processo è tuttora in corso, fermo restando, lo si ribadisce nuovamente, che qualunque opportunità dovesse profilarsi sarà sottoposta all`esame ed alla decisione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della procedura per l`effettuazione di operazioni con parti correlate".