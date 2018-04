Prodi: dramma politico è una democrazia sempre più "a breve"

Bologna, 17 apr. - C'è un "dramma politico" che investe quasi tutti i paesi del mondo, Italia compresa: il problema di avere una "democrazia" che è "sempre più a breve", troppo legata "alle decisioni che vengono prese in vista delle elezioni successive". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, durante l'incontro "Dove Vanno gli Stati Uniti di Trump?" alla Johns Hopkins University di Bologna.

"La democrazia è una decisione sempre più a breve, questo è il nostro grande problema che c'è in tutti i paesi del mondo, negli Stati Uniti, in Italia" ha spiegato Prodi, facendo notare che sempre più spesso "le decisioni" politiche "vengono prese per le elezioni successive". Questo, per l'ex presidente della Commissione europea "è un dramma politico". Un problema che viene fatto notare dai diversi interlocutori stranieri con cui il professore bolognese si confronta regolarmente: "Mi dicono 'voi ragionate per il mese dopo, invece tutti i vostri e i nostri problemi sono problemi che si risolvono solo in anni: le pensioni, la scuola ".

"Se noi non cambiamo fortemente la capacità della nostra democrazia e se non ristabiliamo l'importanza dei principi che sono stati alla base della democrazia (uguaglianza, i diritti umani, la libertà di espressione e i media) i problemi nel futuro saranno molto più gravi" ha concluso Prodi.