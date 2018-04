Pd: consiglieri lombardi non hanno strumenti per poter lavorare

Milano, 17 apr. - "Succede che, nell'efficientissima Regione Lombardia, oggi non funziona nulla: telefoni, mail e tutto quanto abbia a che fare con un minimo di tecnologia risulta essere completamente fuori uso. E a più di un mese dalle elezioni i consiglieri regionali non hanno a disposizione nemmeno la strumentazione minima per lavorare. Non è una cosa normale!" E' quanto denunciano i consiglieri regionali del Partito democratico, spiegando che "a far traboccare il vaso è stato il blackout anche della rete internet registrato per quasi tutta la giornata di oggi, da metà mattina fino alle 17.30".

"La mattina stessa del primo consiglio regionale non abbiamo trovato nulla che funzionasse: le mail erano state disattivate e i codici delle fotocopiatrici modificati, solo per fare due esempi" hanno spiegato i consiglieri, ribadendo che "a più di un mese dalle elezioni molti strumenti non sono ancora funzionanti: non solo i consiglieri regionali non hanno a disposizione dei computer per poter iniziare la propria attività, ma questi disservizi riguardano l'intera struttura regionale". "Nella giornata di oggi, 17 aprile, abbiamo raggiunto l'apice: in Regione non funziona nulla, una situazione che non ha precedenti e il tutto nell'efficientissima Regione Lombardia" hanno proseguito i consiglieri Dem, concludendo "ci auguriamo che la situazione sia risolta quanto prima per consentire, a tutti, di lavorare".