Slovachia, premier: capo polizia si dimetterà a fine maggio -3

Roma, 17 apr. - La polizia segue, per l'uccisione di Kuciak, una pista che porta a connessioni tra la politica locale e la 'ndrangheta.

Gaspar ha più volte rifiutato le critiche a suo carico, come il fatto di essere troppo vicino all'ex ministro dell'Interno Robert Kalinak e di non aver raggiunto alcun risultato nell'inchiesta sull'omicidio di Kuciak che ha scosso il Paese e causato una crisi di governo.

Il capo della polizia ha convocato oggi una conferenza stampa in cui ha ribadito che non intende dimettersi: "Non rinuncerò alla fine, lotterò fino all'ultimo. Lo farò soltanto quando me lo chiederanno", si legge su iDnes.