Tim, dimissioni De Puyfontaine per attacco fondo Elliott

Roma, 17 apr. - Per Arnaud de Puyfontaine una vittoria del fondo Elliott comporterebbe l'abbandono del piano industriale di Tim. E' quanto ha espresso lo stesso presidente nella lettera di dimissioni irrevocabili presentata al cda Tim del 9 aprile.

De Puyfontaine ha dichiarato nella lettera di "non poter accettare il tentativo di un fondo azionista di minoranza di demolire il legittimo consiglio nominato nel pieno rispetto delle leggi e dello statuto". Il Presidente ha aggiunto che, qualora tale tentativo dovesse riuscire, ne conseguirebbe un abbandono del piano industriale recentemente approvato, senza valide alternative industriali.

Pertanto, il Presidente Arnaud de Puyfontaine ha ritenuto fosse più opportuno lasciare agli azionisti la nomina dei membri di tutto il Consiglio ai sensi delle leggi applicabili e, pertanto, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili con efficacia dall`inizio della prossima Assemblea, ossia dalle ore 11.00 del Nella lettera il presidente Puyfontaine si è detto profondamente preoccupato per l`iniziativa di un fondo attivista che agisce contrariamente agli interessi della società e dei suoi stakeholders, la cui iniziativa è chiaramente il risultato di una ben pianificata campagna avente lo scopo di riportare TIM, una grande Gruppo italiano e internazionale, indietro nel passato.

Il Presidente ha quindi rilevato come, grazie alla nomina di Amos Genish quale CEO della società e grazie alla sua esperienza senza precedenti nell`industria delle telecomunicazioni, sia stato approvato un nuovo piano industriale a lungo atteso finalizzato a far risorgere TIM, il quale ha ricevuto un generale apprezzamento dalla comunità internazionale.

Tutto questo sforzo e dedizione sono adesso sotto attacco da parte di un fondo attivista con una strategia di breve periodo. Un'azionista industriale leader - di cui il gruppo ha avuto bisogno per lungo tempo - è presente per una strategia di lungo termine e con una visione chiara, una comprensione del mercato e delle problematiche locali e soprattutto con la volontà di trasformare significativamente il gruppo in una fase di sfide nuove e inaspettate che l'industria delle telecomunicazioni sta fronteggiando.