Siria, De Petris (Leu): raid inutili e controproducenti

Roma, 17 apr. - "Il discorso del presidente Gentiloni è pienamente condivisibile quando esalta le ragioni della diplomazia e del negoziato al posto di quelle delle bombe e degli interventi armati. L'Italia ha fatto benissimo a non partecipare ai raid e a negare l'uso delle basi in territorio italiano. Però se la logica rimane quella di totale appiattimento sulle posizioni degli Usa e di adozione acritica del loro punto di vista, quelle esposte da Gentiloni resteranno solo velleità prive di risultati. Vorrei dire a Gentiloni che si può essere fedeli alle alleanze mantenendo autonomia di giudizio". Lo dichiara la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.

"Noi - prosegue la presidente De Petris - esprimiamo ferma condanna per l'azione unilaterale e al di furi della legalità internazionale degli Usa, del Regno Unito e della Francia, non certo per una logica di schieramento. Riteniamo al contrario che i crimini contro i diritti umani perpetrati nella guerra siriana vadano tutti sanzionati e condannati sulla base del diritto internazionale. Ma i raid non aiutano a risolvere la situazione: possono solo peggiorarla".

"E' ora che l'Italia si attivi per smuovere la Ue da suo colpevole immobilismo e per restituire all'Onu il suo ruolo. Solo così, con il negoziato e con la trattativa, si potrà risolvere una situazione che ha comportato immense sofferenze per la popolazione civile siriana ma le cui conseguenze, come il terrorismo o la crisi dei rifugiati, minacciano la stabilità democratica anche da noi e in tutti i Paesi europei", conclude la senatrice di LeU.