Siria, Prodi: mi sembra un allenamento più che una guerra

Bologna, 17 apr. - Ci sono "similitudini" tra il comportamento di Obama e quello di Trump nei confronti della situazione in Siria: "tutti e due sono molto prudenti". E lo ha dimostrato anche l'ultimo raid aereo da parte degli Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna: "mi sembra un allenamento più che una guerra". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, durante l'incontro "Dove vanno gli Stati Uniti di Trump?" organizzato alla Johns Hopkins University di Bologna.

"In fondo ci sono delle similitudini tra Obama e Trump sulla guerra in Siria - ha spiegato Prodi -. Entrambi hanno capacità di intervento ma la gestiscono con estrema prudenza. L'altra notte è avvenuta una cosa che definisco 'post moderna': hanno fatto una gran bombardata; hanno avvisato bene in modo che non morisse nessuno; si sono allenati a guardare qualche missile che arrivava a destinazione; poi hanno detto 'game over', missione compiuta. Mi sembra un allenamento più che una guerra".

Questo, ha aggiunto l'ex premier "non toglie che gli Stati Uniti siano militarmente il paese più potente che esiste al mondo" per la capacità di intervento militare.