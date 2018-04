Tim, cda integra relazioni per assemblea del 24 aprile

Roma, 17 apr. - Con delibera approvata a maggioranza dal cda, TIM rende disponibile l`integrazione dell`informazione già messa a disposizione dei soci per l`assemblea del 24 aprile 2018, come da richiesta pervenuta da Consob in data 13 aprile 2018.

Ulteriori informazioni, ad integrazione della relazione sulla gestione, del documento informativo sul Long Term Incentive Plan 2018 e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come da stessa richiesta di Consob, sono disponibili all`indirizzo www.telecomitalia.com/assemblea.