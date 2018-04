Anzaldi (Pd): M5s negano cambi programma? Sbugiardati da screenshot

Roma, 17 apr. - "Peggio del programma taroccato dopo le elezioni forse ci sono solo le finte smentite del Movimento 5 stelle, sbugiardate dagli screenshot che stanno inondando la rete". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Davvero pensano - PROSEGUE - che gli italiani siano tutti 'rincoglioniti', come dice Di Battista? Viene da chiedersi: se Di Maio e Casaleggio hanno imposto, peraltro in modo anticostituzionale, una multa da 100 mila euro per chi cambia gruppo parlamentare, quale penale hanno previsto per chi cambia in corsa il programma elettorale?".

"Chissà che gli iscritti - prosegue Anzaldi - non preparino una class action per truffa sul voto della piattaforma Rousseau, considerato che c'è gente schedata su precise opinioni. Vedremo se e quanto spazio questa truffa avrà nei telegiornali della Rai e delle tv commerciali".