Bonino: Assad deve finire sua carriera davanti a tribunale Aja

Roma, 17 apr. - "Condivido in larga parte l'intervento di Gentiloni, condivido il posizionamento netto nell'alleanza europea ed euroatlatica fermo restando che l'autonomia delle decisioni di ognuno è razionale. Ci sono dubbi su questa iniziativa ma questo non vuol dire parteggiare per Assad, il cui unico posto utile per lui e per noi è finire la sua carriera davanti alla corte penale internazionale". Lo ha detto la senatrice Emma Bonino parlando in aula dopo l'informativa urgente del premier Paolo Gentiloni sulla Siria.

Quindi Bonino ha fatto una proposta "a pochi giorni dalla conferenza di tutti e dei contrari di tutti a Bruxelles sulla Siria con il tema velleitario della ricostruzione della Siria, velleitario perché in un paese con una tale presenza di armi e poplazione armata questo problema ce l'avremo per decenni, Yemen compreso".

"Se la strategia di Assad - ha ragionato Bonino - è quella di conquistare territorio utile, Idlib è la grande città di quasi 2 milioni di abitanti piena di gruppi terroristi cacciati da altre zone. Prepariamo questa conferenza in attesa dell'accordo di pace universale proponendo un accordo per preservare la popolazione di Idlib, potremmo metterlo sul tappeto. Penso cheil nostro governo possa avanzare questa proposta su questa città al confine con la Turchia".