Per i romeni in Italia 40.000 euro per una start up in Romania -3

Roma, 17 apr. - Gli esperti del progetto "Una start up per il tuo futuro" sono a disposizione per partecipare ad incontri organizzati da Enti pubblici e Privati, Associazioni, ONG sul territorio della Regione Lazio per dare dettagli e informazioni e per offrire supporto, verificare i requisiti e procedere all'iscrizione di tutti i cittadini romeni.

Il progetto, che si svolge all'interno della campagna nazionale DIASPORA START UP #diasporastartup gestita dal governo della Romania, è attuato dalla Società di formazione professionale SIAB Development s.r.l di Cluj - Romania, in collaborazione con l'Associazione ,,Spirit Romanesc" ONLUS come partner transnazionale.

L'obiettivo è sviluppare le competenze imprenditoriali per i romeni che vivono all'estero, sostenendo le loro iniziative e idee imprenditoriali con l'obiettivo di avviare e finanziare 25 Start up non agricole nelle aree urbane delle Regioni meno sviluppate della Romania (esclusa quindi l'area di Ilfov e Bucarest) Ovest, Nordest, Sud-Est, Sud Muntenia, Oltenia Sud-Ovest, Nord-Ovest e Centro.

Il finanziamento a fondo perduto per i 25 progetti vincitori è di 40.000 euro per business plan. La prima fase - di 10 mesi - prevede la selezione di un gruppo target GT di 200 persone, che seguirà dei corso gratuiti di formazione imprenditoriale (durata del corso online: 40 ore di corso sulla piattaforma e-learning) durante il quale con l'aiuto degli esperti del progetto, svilupperanno un business plan.

(Segue)