Per i romeni in Italia 40.000 euro per una start up in Romania -2

Roma, 17 apr. - Tutte le attività del progetto sono gratuite e finanziate dal fondo sociale dell'Unione europea e dal governo della Romania.

La squadra che si occupa del bando in Italia è formata da 5 esperti - professionisti romeni che vivono in Italia che si offrono di guidere, passo dopo passo, nella preparazione della candidatura e dell'iscrizione. Il progetto ha inoltre il patrocinio dell'Ambasciata di Romania in Italia.

Ogni mese vengono organizzati degli incontri di approfondimento con esperti o imprenditori romeni, dei veri laboratori di nuove idee imprenditoriali, all'interno dei quali vengono esposti e spiegati i dettagli del progetto, come si realizza un business plan, quali sono le storie di successo degli imprenditori romeni e quali sono le sfide da affrontare all'ingresso del mercato romeno.

