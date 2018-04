Boccia (Pd): da Fico grande sensibilità sociale su carceri

Roma, 17 apr. - "Complimenti per il coraggio e grazie al presidente della Camera, Roberto Fico, per l'apertura fatta oggi sulle carceri. Dimostra una grande sensibilità sociale e politica comune a tanti italiani". Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, ai microfoni di Gr Parlamento.

"Un'apertura importante - commenta - su una riforma seria portata avanti dal ministro Orlando. Ci aspettavamo di esaminare il provvedimento in commissione Speciale ma la miopia politica di alcuni non ce l'hanno permesso. L'apertura di Fico è una buona notizia per il sistema penitenziario italiano, mi auguro che adesso possa essere accettata da tutti i capigruppo in Parlamento".