Giudice brasiliano ritira passaporto a Cesare Battisti

Roma, 17 apr. - Nuove misure restrittive sono state imposte a Cesare Battisti e a sua moglie dal giudice brasiliano Sergio Castresi de Souza Castro: alla coppia è stato ritirato il passaporto e vietato di uscire di casa la sera dopo le 22; inoltre devono presentarsi entrambi una volta al mese alle autorità locali.

L'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo (Pac) condannato in via definitiva all'ergastolo in Italia, avrebbe fornito un indirizzo falso in occasione del suo matrimonio con una brasiliana nel giugno 2015, riferisce il quotidiano O Globo. In Brasile è accusato di esportazione illecita di valuta e falso: nell'ottobre 2017, fu colto in flagrante mentre tentava di uscire dal Brasile con 6mila dollari e 1.300 euro non dichiarati, diretto in Bolivia.