Usa, nel giorno delle tasse problemi con sistema pagamento online

New York, 17 apr. - Mentre milioni di americani stanno correndo contro il tempo per pagare le loro tasse prima della scadenza prevista dalla legge, che ogni anno è fissata il 17 di aprile, il sito dell'Internal Revenue Service sta avendo problemi.

"Stiamo lavorando per risolvere il problema e i contribuenti possono continuare a inviare le loro tasse normalmente", ha detto il commissario dell'Irs in una lettera inviata al Congresso. L'Irs ha inoltre fatto sapere che sta provando a far ripartire il sistema sperando di risolvere il problema, sostiene una fonte del Congresso citata dal Washington Post.