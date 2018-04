New York, 17 apr. - Un aereo di Southwest airline ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Philadelphia: era diretto a Dallas, Texas, ed era partito da poco dall'aeroporto di New York LaGuardia.

Per ora non è chiaro il motivo dell'atterraggio, anche se le prime immagini mostrano uno dei due motori danneggiati. Secondo Cnn ci sarebbe solo un ferito, ma non ci sono informazioni sulle sue condizioni.