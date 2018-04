Dazi, Coldiretti: con stop a sorgo allarme prezzi per la carne

Roma, 17 apr. - L`aumento del prezzo mondiale della carne potrebbe essere il primo effetto sui consumatori dell`allargamento della guerra dei dazi al sorgo che oltre ad essere alla base del "moutai", liquore nazionale cinese, ha un ruolo fondamentale per l`alimentazione degli animali. E` quanto afferma la Coldiretti in rifermento alla decisione della Cina di ordinare agli importatori di sorgo Usa il versamento di depositi del 178,6% sul possibile rialzo dei dazi. Una decisione che - sottolinea la Coldiretti - potrebbe determinare effetti sul mercato dei prodotti base per l`alimentazione del bestiame e ripercussioni sui costi dell`allevamento e sui prezzi di vendita della carne. Il provvedimento - precisa la Coldiretti - fa seguito peraltro all`annuncio dell`inserimento nella lista dei prodotti americani che verranno colpiti dai dazi cinesi di un altro prodotto base dell`industria mangimistica come la soia, che nelle ultime settimane ha fatto registrare in Italia ripetuti aumenti delle quotazioni per le produzioni nazionali. L`estendersi della guerra dei dazi tra i due giganti dell`economia mondiale ai prodotti agroalimentare apre scenari inediti e preoccupanti nel commercio mondiale che - conclude la Coldiretti - vanno attentamente monitorata per verificare l`opportunità di attivare, nel caso di necessità, misure di intervento straordinarie a livello comunitario.