Bper, Pietro Ferrari nominato presidente e Vandelli ad

Roma, 17 apr. - Il cda di Bper ha deliberato le nomine di Pietro Ferrari alla carica di presidente e di Giuseppe Capponcelli alla carica di vice presidente, nonché la nomina di Alessandro Vandelli alla carica di amministratore delegato.

Al termine della seduta il presidente Pietro Ferrari ha dichiarato: "E` per me un grande onore, oltre che un motivo di profonda soddisfazione, essere chiamato a presiedere un consiglio di amministrazione che esprime al suo interno professionalità diversificate e competenze di così alto profilo. Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e assicuro fin d`ora il massimo impegno per portare avanti con determinazione un programma di ulteriore consolidamento e sviluppo della Banca, in coerenza e continuità con il proficuo lavoro svolto in questi anni da chi mi ha preceduto, che ha consentito di proiettare stabilmente il nostro Istituto ai vertici del sistema bancario italiano".