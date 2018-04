Corte Suprema Usa boccia Trump su immigrati con voto... -3

New York, 17 apr. - La sentenza è un nuovo colpo alla politica della 'tolleranza zero' verso gli immigrati, regolari o irregolari, promessa da Trump. La sua volontà di procedere più spesso e più velocemente con le espulsioni si sta scontrando inevitabilmente con le leggi e le sentenze: giorni fa, la stampa statunitense sottolineava per esempio che l'amministrazione ha rilasciato circa 100.000 migranti arrestati al confine tra Stati Uniti e Messico da quando Trump è entrato in carica, 15 mesi fa, nonostante la volontà di mettere fine al "catch and release", ovvero del rilascio subito dopo la cattura, politica che aveva caratterizzato la precedente amministrazione.

I funzionari della Sicurezza nazionale hanno detto di aver dovuto rilasciare i migranti - oltre 37.500 minori non accompagnati e oltre 61.000 adulti - perché le leggi federali e le sentenze dei giudici vietano le detenzioni prolungate per i minorenni e anche per la mancanza di spazio nelle prigioni. "L'amministrazione Trump ha le mani legate" si è lamentata Katie Waldman, portavoce del dipartimento per la Sicurezza nazionale.