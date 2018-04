Corte Suprema Usa boccia Trump su immigrati con voto... -2

New York, 17 apr. - La Corte Suprema ha quindi confermato la decisione di un tribunale federale di San Francisco del 2015, basandosi anche su una sua precedente sentenza dello stesso anno. La decisione è una sconfitta per il presidente Donald Trump che, come il predecessore Barack Obama, ha difeso la legge davanti al massimo tribunale. "Le leggi vaghe provocano un potere arbitrario", ha scritto Gorsuch nel suo parere.

Il caso in questione è Sessions (il segretario alla Giustizia) v. Dimaya; James Dimaya è un uomo nato nelle Filippine, arrivato legalmente negli Stati Uniti nel 1992 quando aveva 13 anni. Le autorità federali ordinarono la sua espulsione dopo due condanne per furto in casa in California, nel 2007 e nel 2009, anche se in nessuno dei casi fu esercitata violenza dall'uomo, condannato entrambe le volte a due anni di carcere.

Il caso arrivò nel 2015 davanti alla Corte d'Appello del Nono circuito, che sentenziò che la clausola residuale era troppo vaga e violava il diritto degli immigrati a un giusto processo; il governo federale decise poi di ricorrere in appello alla Corte Suprema.