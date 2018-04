New York, 17 apr. - Secondo una legge dell'Illinois, a cui fanno riferimento tre cittadini che per primi hanno presentato denuncia contro Facebook nel 2015, una società privata non può raccogliere e conservare dati biometrici personali senza un consenso scritto. La legge si chiama Biometric Information Privacy Act e sostiene che le informazioni che identificano l'unicità di una persona sono sua proprietà privata.