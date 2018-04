Facebook rischia class action miliardaria per uso dat biometrici

New York, 17 apr. - Sembra che i problemi per Facebook non siano finiti. Anzi, dopo lo scandalo Cambridge Analytica, adesso il social network potrebbe dover affrontare una class action per l'uso che fa del riconoscimento facciale. Attraverso "tag suggestions", sostiene il giudice distrettuale di San Francisco James Donato, il colosso avrebbe raccolto dati biometrici sui propri utenti senza chiedere il consenso: questa tecnologia permette di riconoscere gli amici nelle foto in cui non sono taggati grazie a un sistema che raccoglie e conserva immagini dei volti degli utenti.

La richiesta di apertura di class action è stata presentata in California, ma fa riferimento alla violazione di una legge dello stato dell'Illinois. Facebook ha fatto sapere di non aver alcuna colpa e di voler combattere queste accuse con forza. Tuttavia nel suo provvedimento il giudice scrive: "Facebook sembra credere ... i danni legali potrebbero ammontare a miliardi di dollari". Per ora il giudice ha deciso di certificare la class (ovvero stabilire che il gruppo ha abbastanza similitudini per procedere): una volta superato questo passaggio l'azione collettiva viene aperta quasi sempre.