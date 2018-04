Francia, approvata in prima lettura riforma ferroviaria SNCF

Parigi, 17 apr. - L'Assemblea nazionale ha approvato in prima lettura a larga maggioranza, con 454 voti a favore e 80 contrari, il progetto di riforma dell'SNCF, le ferrovie francesi, tanto osteggiato dall'opposizione di sinistra e dai sindacati. Oltre alla maggioranza LREM-MoDem, anche gran parte dei Republicains (la destra) hanno votato a favore, mentre i tre gruppi di sinista (Nouvelle Gauche, communistes e Insoumis) hanno votato contro. 29 deputati si sono astenuti.

Il testo non sarà esaminato dal Senato prima del 29 maggio. Il ministero dei Trasporti spera che venga "adottato in via definitiva al più tardi ad inizio luglio".

Domani e dopodomani sono state convocate nuove giornate di sciopero a singhiozzo che causeranno disagi alla circolazione ferroviaria urbana ed extraurbana. (fonte afp)