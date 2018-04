Corte Suprema Usa boccia Trump su immigrati con voto "suo" giudice

New York, 17 apr. - La Corte Suprema ha bocciato la clausola residuale della legge sull'immigrazione statunitense (Immigration and Nationality Act) che rende più facile l'espulsione degli immigrati che hanno commesso dei "crimini violenti". Il massimo tribunale, con 5 voti a favore e 4 contro, ha sentenziato che quel passaggio della legge è troppo vago per essere applicato; la sua applicazione, per i giudici, creerebbe incertezza e arbitrarietà, in violazione della Costituzione.

Sconfitta l'amministrazione Trump, caduta sotto il 'fuoco amico': a spezzare l'equilibrio è stato Neil Gorsuch, nominato dal presidente Donald Trump, che ha votato insieme ai giudici di orientamento liberale. (segue)