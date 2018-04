Toti: Berlusconi la sera va a dormire a casa della Pascale

Roma, 17 apr. - "Se sono stato a cena a casa di Francesca Pascale con mia moglie e Berlusconi? No, eravamo ad Arcore, erano mesi che non ci vedevamo. La sera però il Cavaliere e la sua compagna dormono nella nuova casa di lei, mentre Arcore è la casa-ufficio per il giorno". A parlare è Giovanni Toti, governatore della Liguria ed esponente di spicco di Forza Italia, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Quindi la sera il Cavaliere dorme a casa di Francesca, a Rogoredo? "Sì, mi sembra una bella cosa". Avrà portato anche lo spazzolino dalla sua compagna... "E magari un rasoio e qualche cambio d'abito, perché no?". E' vero che ha cucinato la Pascale? "No, immagino che abbia cucinato il personale di Arcore, abbiamo mangiato ravioli e saltimbocca".