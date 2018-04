Fmi, Obstfeld: restrizioni commerciali un rischio per crescita

New York, 17 apr. - Maurice Obstfeld, consigliere economico e direttore del dipartimento di ricerca del Fondo monetario internazionale, ha lanciato un avvertimento: lo slancio dell'economia mondiale potrebbe essere intaccato dalle restrizioni commerciali, incluse quelle ventilate da Donald Trump. E proprio al presidente americano, l'esperto ha mandato a dire che l'imposizione di dazi "farà ben poco" per ridurre i deficit di cui soffrono gli Stati Uniti.

"La prospettiva di restrizioni commerciali e di conseguenti ritorsioni minaccia di mettere a repentaglio la fiducia e di fare deragliare prematuramente la crescita globale", ha spiegato Obstfeld a commento del World Economic Outlook, il rapporto in cui il Fondo stima un Pil mondiale in aumento del 3,9% nel 2018 e nel 2019.

Secondo lui, "le dispute commerciali [innescate da certi Paesi] rischiano di distrarre altri dai passi costruttivi che hanno bisogno di fare ora per migliorare e garantire le prospettive di crescita". E in riferimento a Usa e Cina, "il fatto che le principali economie stiano flirtando con una guerra commerciale in un momento di espansione economica generalizzata può sembrare paradossale, specialmente quando l'espansione è così dipendente da investimenti e commercio".

Per Obstfeld "le lotte in ambito commerciale distraggono, piuttosto che avanzare, l'agenda vitale" che dovrebbe essere volta a rendere più inclusiva la crescita e ad aumentare il senso di sicurezza tra i lavoratori di fronte ai cambiamenti tecnologici. D'altra parte, "la disillusione degli elettori aumenta la minaccia di sviluppi politici che in futuro potrebbero destabilizzare una gamma di politiche economiche che vanno ben oltre quelle commerciali".