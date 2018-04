Siria, Meloni: leali alla Nato ma Italia non è Stato vassallo

Roma, 17 apr. - "Fratelli d'Italia è contrario all'attacco in Siria non perché siamo amici di Putin o di Assad ma perché siamo un movimento di patrioti". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in aula alla Camera durante il dibattito sull'informativa del premier Paolo Gentiloni sulla Siria.

"Questo - ha aggiunto - non significa mettere in discussione le proprie alleanze ma partecipare alla Nato con dignità. È giusto mantenere gli impegni. Siamo sempre stati leali ma diciamo che non rientra tra gli impegni connessi alla Nato condividere le azioni militari unilaterali. Noi non vogliamo mettere in discussione l'appartenenza alla Nato ma dire che l'Italia non è uno Stato vassallo ma sovrano".