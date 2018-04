M5s smentisce Foglio: programma è quello votato dagli iscritti -2

Roma, 17 apr. - "E ancora: il Foglio scrive che sulla Nato si leggono posizioni diverse, ma anche in questo caso mente. Nel programma definitivo si legge infatti che il 'Movimento 5 Stelle sostiene l`adeguamento dell'Alleanza Atlantica (NATO) al nuovo contesto multilaterale, contemplando un inquadramento delle sue attività in un`ottica esclusivamente difensiva. È indispensabile una riflessione sull`attuale ruolo della NATO'. Non è quello che diciamo da sempre?", chiedono i cinque stelle.

"Insomma, ci sono state solo piccole modifiche di forma, una cosa normalissima. Nessun cambiamento di sostanza. Accade così per tutti i programmi elettorali di tutte le forze politiche del mondo: c'è una prima bozza, poi nuove stesure e lavori di editing. Non c'è di cui stupirsi - conclude il M5S -. I punti votati dai cittadini, infine, sono nel programma che il candidato premier Luigi Di Maio ha presentato in campagna elettorale".