Meloni:nessuna certezza su uso armi chimiche...come scie chimiche?

Roma, 17 apr. - "Tutti siamo contrari all'uso delle armi chimiche, ma c'è un problema: che le Nazioni Unite ancora non si sono espresse su cosa sia accaduto a Douma e sul responsabile. Ad oggi non abbiamo certezze ma solo dubbi e contraddizioni, lei stesso parla di 'evidenze, di fonti, di altamente probabile'". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in aula alla Camera durante il dibattito sull'informativa del premier Paolo Gentiloni sulla Siria.

"Nell'attacco dell'altra notte - ha ricordato Meloni - la maggior parte dei missili è stato lanciato contro il centro di ricerca di Barza a Damasco, indicato come centro di produzione di armi chimiche e qualcosa non torna perché quel centro è stato ispezionato due volte dall'Opac e gli ispettori hanno stilato tre rapporti, l'ultimo dei quali il 23 marzo, e dicono che nel centro di Barza non sono prodotte armi chimiche. Quindi? Qualcosa non torna. Cos'è? Una cospirazione internazionale? Abbiamo dopo le scie chimiche le armi chimiche che vengono negate dagli operatori dell'organizzazione contro le armi chimiche".

"Trump e Macron - ha sottolineato Meloni - affermano di avere le prove dell'attacco e che è stato fatto da Assad ma non possono farle vedere per una questione di intelligence. Teresa May più prudente parla di evidenze: siamo quasi convinti sia stato Assad. Quindi quelle certezze non c'erano. Dovrebbero bastare questi elementi per dare sostegno della comunità internazionale a un conflitto che sappiamo dove inizia ma non sappiamo dove finisce? O forse è legittimo avere dei dubbi soprattutto non fare finta di sapere che i paesi che hanno attaccato hanno interessi geopolitici? Non siamo solo dei filantropi. Vogliamo dire no alle azioni militari unilaterali oppure decidere che vige la legge del più forte? Noi ribadiamo l'assoluta contrarietà a un'azione militare unilaterale anche se giustificata con l'idea credibile delle ragioni umanitarie e anche se viene compiuta dai nostri storici alleati".

Meloni ha quindi sottolineato "l'assenza" dell'Ue nella vicenda e ha concluso: "Mogherini rifletta sull'inutilità del suo ruolo e ne tragga le conseguenze".