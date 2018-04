Inarcassa, parte Vitruvio per coniugare lavoro e previdenza

Roma, 17 apr. - "Un modello unico nel suo genere, che coniuga lavoro e previdenza con tecnologie innovative". Così il presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro, esprime soddisfazione per l`avvio di Vitruvio, il nuovissimo servizio selezionato dall`Ente che offre agli associati una soluzione finanziaria per anticipare l`incasso dei crediti vantati presso le Pubbliche Amministrazioni italiane, centrali o locali.

Da oggi, gli architetti e gli ingegneri iscritti alla Cassa, ma anche i non iscritti titolari di partita IVA e le società, possono finalmente accedere al credito pro soluto, strumento finora utilizzato solo dalle imprese. E` un`operazione tipica di mercato resa possibile grazie all`individuazione di tecniche capaci di risolvere le particolarità che riguardano i professionisti, come la gestione del pagamento della ritenuta d`acconto. Nonostante lo Stato si rivolga, da committente, sia ai lavoratori autonomi che alle aziende, i veicoli finanziari disponibili identificano solo queste ultime, ignorando i professionisti. Una lacuna che Vitruvio è riuscito a colmare.

Inarcassa, con un`apposita convenzione, ha voluto rispondere alle esigenze dei professionisti con un servizio dotato di strumenti dedicati e specifici, realizzato da partner qualificati: CFN, società indipendente di consulenza di corporate finance e Officine CST, uno dei principali operatori italiani nel settore della gestione e recupero crediti. Le loro strutture, infatti, curano tutte le fasi del programma di acquisto, dall`analisi del credito all`erogazione.

Accessibile via internet, tramite una piattaforma tecnologica facilissima nell`uso, Vitruvio offre velocità, efficienza e competitività. Il portale web, con area riservata, consente a chi è interessato alla cessione di uno o più crediti, di seguire l`iter delle proprie posizioni e di richiedere assistenza in qualsiasi momento. Basta collegarsi alla pagina http://vitruvio.crediticertificati.it per trovare le informazioni sul servizio e le modalità di adesione.

Vitruvio può essere utilizzato - ricorrendone le condizioni - anche per sanare eventuali morosità verso Inarcassa, attraverso il versamento diretto del credito con il conseguente rilascio del certificato di regolarità contributiva.