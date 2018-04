Siria, Merkel parla con Putin e prevede incontro a breve

Roma, 17 apr. - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato oggi al telefono con il presidente russo Vladimir Putin del conflitto siriano. Merkel ha concordato con il capo del Cremlino un incontro "in tempi brevi", pur senza fissare per ora una data precisa, riporta il Tagesspiegel.

Merkel ha fatto riferimento ai diversi "conflitti" nei rapporti con la Russia. Poi ha citato esplicitamente la politica russa in Siria e l'Ucraina. Alcune questioni divisive "necessitano anche che ci sia un confronto diretto in tempi prevedibili", ha detto la cancelliera. E' importante "cercare sempre un dialogo con la Russia", ha continuato Merkel, per la quale una soluzione di pace per la Siria non è possibile senza il contributo russo.