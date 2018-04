Birra, Peroni cruda è la lager dell'anno

Roma, 17 apr. - Peroni Cruda è la birra lager dell`anno. Il prestigioso riconoscimento è arrivato nel corso del New York International Beer Competition 2018 dove la "non pastorizzata" della famiglia Peroni è stata insignita del titolo di International Style Lager of The Year, cioè la miglior birra a livello internazionale della sua categoria.

Peroni Cruda si è distinta tra le oltre 600 birre, provenienti da 14 Paesi, sottoposte al giudizio di una giuria qualificata e secondo un processo valutativo oggettivo. Le birre in concorso vengono presentate ai giudici in bicchieri "codificati", in modo totalmente anonimo, così da evitare che ciascun prodotto possa essere ricondotto a specifici marchi, influenzando l`esito della valutazione.

La competizione - che si svolge nel cuore di Manhattan, crocevia di professionisti del beverage e talenti della ristorazione di qualità - si avvale esclusivamente del giudizio di operatori che lavorano a stretto contatto con consumatori e acquirenti. A valutare le birre sono infatti ristoratori, sommelier, distributori e importatori: tutti professionisti del settore che, grazie al rapporto quotidiano con i rispettivi clienti, sono consapevoli - più di altri - di ciò che i consumatori desiderano, cosa è maggiormente richiesto dal mercato e, soprattutto, sanno riconoscere i gusti e gli aromi migliori. La giuria è presieduta da Adam Levy, fondatore del The International Beverage Competition Group.

"Si tratta di un successo - ha detto Cristiano Marroni Darena, Marketing Manager Peroni Family - che conferma come la qualità di Peroni Cruda venga riconosciuta e attestata anche da esperti del settore. Oltre ad essere nominata miglior birra a livello internazionale della sua categoria, il nostro prodotto ha ottenuto anche la medaglia d`oro come International Style Lager". "Sono due - aggiunge - i fattori che determinano la qualità di Peroni Cruda: il Malto 100% Italiano e il processo produttivo che, grazie alle basse temperature e alla microfiltrazione dei lieviti, garantisce un prodotto stabile nel tempo che mantiene, ad ogni assaggio, la stessa freschezza della birra come appena spillata in birrificio. Ecco perché Peroni Cruda è buona come appena fatta e rende il privilegio dei nostri mastri birrai un piacere per tutti".