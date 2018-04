Vino, UniCredit: per 2018 stima valore produzione Italia +1,8% -2

Milano, 17 apr. - L`intero settore vinicolo italiano ha un elevato potenziale di export da valorizzare. Nel 2016, Sace stimava che il settore del vino avrebbe potuto aumentare le proprie esportazioni di quasi il 30% in un triennio, reindirizzando le proprie vendite sui mercati esteri a maggior potenziale di crescita della domanda. A fine 2017, il target proposto da Sace "rimane comunque più elevato di quasi il 20% sui livelli attuali di export".

Secondo un`elaborazione UniCredit su dati Nomisma Wine Monitor i Paesi più interessanti per l`export di vino italiano nel 2020 saranno, per i vini fermi, la Cina, dove sono previste vendite in aumento del 25,5%, il Canada (+12,5%) e gli Usa (+9,1%). Per gli spumanti la Svizzera, che dovrebbe registrare un +33,9%, il Regno Unito (+31,8%) e il Canada (+31,1%).

Per quanto riguarda i vini Dop e Igp, con 543 prodotti certificati, l'Italia detiene il primato in Europa su un totale di 1.586 vini certificati, seguita da Francia (435), Grecia (147), Spagna (131), Portogallo (40). Nel 2017 i vini DOP e IGP hanno rappresentato i due terzi della produzione totale, generando un valore alla produzione di 6,8 miliardi di euro.

Sul versante della performance economico-finanziaria, l`analisi UniCredit su un campione di 689 imprese produttrici di vino che hanno depositato il bilancio negli ultimi 5 anni conferma le buone performance del settore nel periodo2012-2016, con una crescita del fatturato ad un tasso medio annuo del 3,9%. Guardando alle imprese per fasce di fatturato, si rileva un andamento migliore delle imprese medio-grandi rispetto alla media settoriale, confermando che in questo settore la dimensione aiuta a posizionarsi meglio sul mercato, soprattutto con riferimento alla rete di vendita.

I margini del settore nell'ultimo quinquennio, rileva il report di UniCredit, sono aumentati ad un tasso medio annuo del 6,2% riflettendo il progressivo posizionamento delle imprese su una tipologia qualitativa migliore. (segue)