Vino, UniCredit: per 2018 stima valore produzione Italia +1,8%

Milano, 17 apr. - Il fatturato del settore del vino in Italia nel 2017 è stimato intorno a 11,3 miliardi di euro, in aumento del 2,7% nonostante il calo dei volumi, grazie al rialzo dei prezzi registratosi tra agosto e dicembre (+21% a/a in media). Anche per il 2018 si stima una crescita del settore, in termini di valori della produzione, dell`1,8%. La previsione è stata illustrata durante un workshop organizzato da UniCredit al Vinitaly di Verona per presentare agli operatori del settore l`Industry Book 2018, lo studio che la banca conduce annualmente sulle tendenze, le dinamiche competitive e le prospettive di sviluppo e crescita del settore.

Secondo il repost di l`export del vino italiano dovrebbe chiudere il 2018 con un`ulteriore crescita del 3,4%. Gli spumanti sono il segmento trainante, grazie soprattutto alle buone performance del Prosecco. Il segmento mostra una crescita a due cifre nelle esportazioni 2017 (+11,6%), tendenza che dovrebbe confermarsi anche nel 2018 con un +10%.

Per quanto riguarda i volumi di produzione, l'Oiv (Organizzazione internazionale della vigna e del vino) stima nel 2017 una produzione mondiale pari a 247 milioni di ettolitri (-8% a/a). In questo quadro, l`Italia ha chiuso il 2017 con una produzione di circa 46 milioni di ettolitri.

