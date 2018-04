Fmi, Obstfeld: tapering a settembre? Bce si basi sui dati

New York, 17 apr. - Maurice Obstfeld, consigliere economico e direttore del dipartimento di ricerca del Fondo monetario internazionale, non vuole certo dire a Mario Draghi cosa deve fare con la politica monetaria della Banca centrale europea. L'esperto dell'istituto di Washington tuttavia crede che l'Eurotower "dovrà analizzare tutti i dati in uscita tra ora e settembre e prendere una decisione cauta e basata sui dati". Il riferimento è a un ipotetico tapering del programma di acquisto di bond.

Parlando in conferenza a commento del World Economic Outlook, Obstfeld ha spiegato che "lo scorso anno abbiamo visto una crescita davvero notevole e sopra le stime nell'Eurozona. Nel primo trimestre c'è stata sì una continua espansione ma più debole. Non credo che da questo si possa estrapolare un trend; non è chiaro nemmeno se ciò avrà un impatto sulla rotta sottostante dell'inflazione verso il suo target", di crescita annua 'sotto ma vicina' al 2%.