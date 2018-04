New York, 17 apr. - Maurice Obstfeld, consigliere economico e direttore del dipartimento di ricerca del Fondo monetario internazionale, non ha dubbi: da una guerra commerciale tra Usa e Cina "non emergerebbe nessun vincitore" motivo per cui le dispute vanno risolte nell'ambito "dei sistemi multilaterali esistenti di risoluzione". Parlando nella conferenza a commento del World Economic Outlook, Obstfeld ha spiegato che un approccio tale sarebbe "nell'interesse di tutti".