Def, Mandelli (Fi): necessario scongiurare aumento Iva

Roma, 17 apr. - "In occasione della prima seduta della Commissione Speciale della Camera Forza Italia conferma, come sempre, l`impegno per affrontare con serietà e responsabilità i temi più urgenti per il Paese". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vicepresidente della Commissione Speciale della Camera.

"Non dimentichiamo che ci sono 15 miliardi di clausole di salvaguardia che ancora vanno disattivate e che rischiano di peggiorare sensibilmente una situazione che già ci vede fanalino di coda europeo sul fronte della crescita. Anche per questo ci auguriamo che si arrivi presto ad una soluzione di governo stabile e autorevole che consenta al centrodestra di realizzare un programma che è stato premiato dagli italiani", conclude.