Siria, Lega: Gentiloni lascia dubbi e ombre, bombe non portano pace -2

Roma, 17 apr. - "Abbiamo - ha ricordato - gli strumenti per ingaggiare i russi: la Russia è un partner, è parte della storia dell'Europa. È inaccettabile che in una parte delle opinioni pubbliche come quelle Usa e della Gran Bretagna si torni a concetti di russofobia caratteristici dell'800 e del grande gioco che avveniva in Asia tra l'impero britannico e l'impero russo".

"Questo - ha concluso il leghista Picchi - non vuol dire che non saremo fedeli all'alleanza atlantica ma in Siria non si è parlato di Nato. Noi siamo leali ai nostri alleati ma quando sbagliano dobbiamo dirlo con forza: non sono le bombe che possono portare la pace in Siria. Quindi richiamiamo il governo a continuare nello sforzo diplomatico. Noi come Lega continueremo usando la nostra diplomazia parlamentare, ci impegnamo per costruire la fiducia tra le parti e costruire la soluzione diplomatica. Richiamiamo tutti a una grande grande cautela".