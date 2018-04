Milano, 17 apr. - L`intesa realizzata da Intesa Sanpaolo con Intrum dimostra che l`operazione sui crediti deteriorati che "è possibile chiudere operazioni importanti anche in fase di incertezza politica del Paese". Quanto all`operazione l`Ad di Intesa, Carlo Messina, ha spiegato che "non ha in oggetto clienti/aziende che possono tornare in bonis. Per Intesa SanPaolo infatti è strategico che "il paese possa trarre vantaggio dal ritorno in bonis di aziende".