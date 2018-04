Governo, Fratoianni (LeU): pronti a confrontarci con M5S e Pd

Roma, 17 apr. - "Siamo pronti a confrontarci ma il confine si ferma alle soglie della destra". Nicola Fratoianni, Segretario di Sinistra Italiana, ai microfoni di '6 su Radio 1' ribadisce l'apertura nei confronti del M5S precisando poi: "Siamo pronti a discutere di idee, se qualcuno dopo 40 giorni capisce che è arrivato il momento di discutere di contenuti che riguardano il Paese e non di strategie. È ovvio che i nostri numeri non sono tali da spostare l'asse. Anche col Pd saremmo pronti a discutere, non abbiamo mai posto questioni pregiudiziali. Certo, le scelte del Pd sono scelte che non abbiamo condiviso e credo siano causa della sconfitta del Pd stesso alle elezioni perché hanno prodotto una tendenza. Hanno impoverito la condizione di vita della maggioranza dei cittadini", ha concluso Fratoianni.