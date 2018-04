Morani (Pd): M5s photoshoppano programma come bonifici

Roma, 17 apr. - "Ma ora i grillini si mettono a sbianchettare il programma come hanno fatto con i bonifici? A Di Maio vogliamo dire una cosa tanto evidente da sembrare scontata, eppure importantissima per la democrazia: gli elettori del M5S hanno scelto quel programma che è stato modificato all'indomani del voto per la convenienza del momento, soprattutto sulla politica estera. Come si fa a truffarli in questo modo? D'altra parte cosa possiamo aspettarci da chi pensa di poter governare indifferentemente con noi e con la Lega, con cui nulla abbiamo in comune? Invece di perdere ancora tempo tra forni e orti (e photoshop) Di Maio e i suoi pensino a dare un governo a questo Paese, se ne sono capaci". Lo dice in una nota la deputata del Pd Alessia Morani.